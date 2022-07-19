أعلنت وزارة النقل، في بيان لها اليوم الثلاثاء، عن وضع حيز الخدمة خلية يقظة مكلفة بمتابعة انشغالات المواطنين

المتعلقة بالسفر من وإلى الجزائر.

وجاء في البيان : "في إطار تحسين الخدمة العمومية والتكفل بالصعوبات الخاصة باقتناء تذاكر السفر، ومتابعة انشغالات المواطنين المتعلقة بالسفر من وإلى الجزائر، تعلم وزارة النقل عن وضع حيز الخدمة خلية يقظة ومتابعة، على مستوى مصالحها، تتولى تسجيل ومعالجة تظلمات وشكاوي هؤلاء المواطنين".

ويمكن للمواطنين المعنيين الاتصال بهذه الخلية 24/24 ساعة وعلى مدار أيام الأسبوع، وذلك عن طريق البريد الإلكتروني [email protected] أو الهاتف 0021323059342.