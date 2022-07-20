أفادت مصالح الأرصاد الجوية اليوم الأربعاء بتساقط أمطار تتخللها زخات رعدية مصحوبة بحبات البرد على عدة ولايات بشمال وجنوب البلاد.

وأوضحت ذات المصالح في نشرية خاصة من المستوى الثاني لدرجة اليقظة باللون البرتقالي إن أمطارا رعدية مصحوبة بتساقط حبات البرد وهبوب رياح، ستتهاطل بداية من ظهيرة اليوم إلى غاية الساعة الحادية عشرة ليلا، على ثلاث ولايات بأقصى جنوب البلاد وهي: برج باجي مختار، إن ڤزام وتمنراست. وستتراوح كميتها بين 20 و30 ملم.

كما نبهت ذات الأرصاد الجوية إلى تساقط أمطار بعد ظهيرة اليوم على ولايات باتنة، سوق أهراس، أم البواقي، تبسة، تلمسان، سيدي بلعباس، خنشلة، أدرار وسعيدة.

من جهتها ستشهد ولاية تندوف بداية من صبيحة اليوم هبوب رياح مثيرة لزوابع رملية حتى الساعة السادسة مساء.