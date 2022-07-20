عثرت مصالح الحماية المدنية بمساهمة الدرك الوطني وأهالي المنطقة مساء أمس بعد أربعة أيام من البحث على الشاب المفقود بمنطقة تكوت في ولاية باتنة حي يرزق.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال للمديرية المحلية للحماية المدنية في بيان لها إن أعوانها تمكنوا من العثور على الشاب نبيل خلاف المفقود منذ أربعة أيام بمنطقة تكوت حي يرزق، حيث نقلته إلى مستشفى تكوت لإجراء الفحوصات الطبية.

وأضاف نفس المصدر إن الحماية المدنية كانت قد جندت في عملية البحث الوحدة الثانوية تكوت والفرقة السينوقنية، بالإضافة الى مشاركة عناصر الدرك الوطني وعدد من سكان وأهالي المنطقة.