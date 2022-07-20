بلغت عائدات صادرات النفط الجزائرية، خلال النصف الأول من العام الجاري، 17.1 مليار دولار، محققة انتعاشة هي الأفضل على مدار الأعوام الثمانية الماضية.

وحسب تقرير ورد بمجلة ميس الأمريكية فإن هذه العائدات قدرت استنادًا إلى متوسط سعر خام مزيج الصحراء الجزائري خلال المدة ذاتها في نطاق 110 دولارات للبرميل، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط العالمية لمستويات قياسية، لا سيما عقب اندلاع الأزمة الروسية اأوكرانية، أواخر شهر فيفري الماضي.

وتُشير التوقعات، وفقا لتقرير منصة الطاقة المختصة، إلى تسجيل عائدات صادرات النفط الجزائرية ما يتراوح بين 35 و36 مليار دولار بنهاية العام الجاري (2022)، مقارنة بما يصل إلى 23.3 مليار دولار العام الماضي (2021).