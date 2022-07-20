أسعف أعوان الحماية المدنية مساء أمس طفلا جرفته مياه الأمطار بحي بومسطورة بمدينة عين أزال في ولاية سطيف.

وأوضحت ذات المصالح إن وحدتها بعين أزال تدخلت لأجل إسعاف طفل في التاسعة من العمر جرفته مياه الوادي بحي بومسطور بعين ازال بمساهمة سكان الحي الذين سارعوا لسحب الطفل باستعمال أعمدة وألواح خشبية لإنقاذه.

وكانت منطقة عين أزال قد شهدت مساء أمس تساقط أمطار رعدية في مدة لم تتجاوز نصف الساعة أدت إلى جريان وادي لحصابي بمشتة الحرقوات.

من جهة أخرى تدخلت فرق النجدة لوحدة الحماية المدنية احسن بوذراع بعين آزال بعد ظهر الثلاثاء لأجل حادث انفجار قارورة غاز من الحجم الكبير (ذات حمولة 35 كغ) لغاز ثاني أكسيد الكربون المضغوط، بمحل تجاري لبيع وتعبئة قارورات الإطفاء بمركز بلدية بئر حدادة جنوب سطيف.

الحادث حسب ذات المصالح خلف وفاة عامل يبلغ من العمر 18سنة وهو ابن صاحب المحل، لفظ أنفاسه الأخيرة بالمركز الصحي بئر حدادة متأثرا بالإصابات الخطيرة التي تعرض لها.