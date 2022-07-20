أكد مصدر في دائرة صحة إقليم قندهار، إصابة 4470 طفلا ووفاة 31 منهم بمرض الكوليرا، في أقاليم قندهار، وهلمند، وزابول، وأوروزغان، جنوبي أفغانستان.

وقال المصدر وفقا لبيانات أوردتها وكالة "سبوتنيك"، حول انتشار وباء الكوليرا في الأقاليم الجنوبية بأفغانستان، إن 31 طفلا توفوا من أصل 4470 طفلا مصابا بوباء الكوليرا في أقاليم قندهار، وهلمند، وزابول، وأوروزغان.

وأضاف المصدر أن إقليم زابول وحده سجل ثلاثة آلاف إصابة وخمس وفيات، بينما سجل إقليم هلمند نحو 800 إصابة، فضلا عن 620 إصابة في قندهار، و50 إصابة أخرى في أوروزغان.

وفيما يخص عدد الوفيات، أوضح المصدر أن إقليم هلمند سجل 22 حالة وفاة، بينما سجل إقليم أوروزغان أربع حالات وفاة، في حين أن قندهار لم تسجل حالات وفاة جراء المرض.

ولفت المصدر إلى أن ارتفاع درجات الحرارة والمياه الملوثة والطعام الفاسد تعد من الأسباب الرئيسية لتفشي هذا المرض.

وتشهد العديد من المناطق في أفغانستان خلال الفترة الماضية، تفشيا ملحوظا لهذا المرض، في ظل غياب الإمكانات الطبية والمساعدات اللازمة لمكافحته.