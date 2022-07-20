تراجعت أسعار النفط نحو 1.5 بالمائة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، متأثرة بجهود المصارف المركزية لكبح التضخم. ووسط ترقب للإعلان الرسمي عن مخزونات النفط الأمريكية، إذ تشير بيانات إلى ارتفاعها خلال الأسبوع الماضي بأكثر من التوقعات، مع ضعف الطلب على الوقود.

وبحلول الساعة 08:01 صباحًا بتوقيت غرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر سبتمبر بنسبة 1.26 بالمائة، مسجلًا 106 دولارات للبرميل.كما انخفض سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم أوت بنسبة 1.75 بالمائة، إلى 102.40 دولار للبرميل.

وينتهي عقد غرب تكساس الوسيط لشهر أوت في وقت لاحق اليوم الأربعاء، وفق بيانات منصة الطاقة المتخصصة.

وشهدت أسعار النفط تعاملات متقلبة في الجلسة السابقة، إذ علقت بين مخاوف العرض بسبب العقوبات الغربية على روسيا والضغوط على مؤشرات من محافظي المصارف المركزية بأنهم سيرفعون أسعار الفائدة لمكافحة التضخم. وأنهى كلا العقدين (برنت، غرب تكساس الوسيط) تعاملات الثلاثاء على ارتفاع بنحو 105 بالمائة بفعل شح الإمدادات على مستوى العالم.