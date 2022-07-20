تنقلت أولى فرق الحماية المدنية الجزائرية مهامها في تونس لإخماد الحرائق التي نشبت في جبل بوقرنين، كل من ولايات تبسة، قسنطينة، سوق أهراس، عنابة، ميلة، ڤالمة، خنشلة، الطارف، باتنة وأم البواقي.

كما توجهت نحو تونس حوامتين من الحجم الكبير تابعتين للقوات الجوية، للدخول نحو التراب التونسي، بالإضافة إلى 25 شاحنة إطفاء من الحجم الكبير.

وسخرت الجزائر، سيارة إسعاف طبية، وأربع سيارات قيادية مع إيفاد 80 فردا من عناصر الحماية المدنية من مختلف الرتب، فيما أعلنت الحماية المدنية أن 80 بالمائة من العتاد وأفراد الحماية المدنية الجزائرية دخلوا التراب التونسي.