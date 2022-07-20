أعطى وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحفيظ هني، تعليمات وقرارات لممثلي المجلس الوطني المهني لشعبة الدواجن بتنظيم وضبط هذه الأخيرة بهدف ضمان وفرة المنتوج واستقرار أسعاره.

وحسب بيان الوزارة المنشور عبر صفحتها الرسمية في "فايسبوك" أن الوزير هني، ترأس اجتماعا تنسيقيا وتشاوريا مع ممثلي المجلس الوطني المهني المشترك لشعبة الدواجن «CNIFA »، وذلك بحضور رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة ورئيس الفيدرالية الوطنية لشعبة الدواجن التابعة للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين « UNPA ». وإطارات من الوزارة وممثلي مختلف المؤسسات والدواوين التابعة للقطاع.

وتم خلال اللقاء استعراض وضع شعبة الدواجن واللحوم البيضاء وكذا سبل وآفاق تطويرها من خلال مختلف البرامج والإجراءات التحفيزية المخصصة لهذه الشعبة الاستراتيجية، وذلك في إطار الأهمية التي توليها الوزارة للتكفل بالانشغالات المطروحة من طرف مهني القطاع ضمن رؤية تشاركية مستقبلية واستباقية.