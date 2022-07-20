كشف مدرب اتحاد الجزائر، جميل بن واحي أنه سيحاول رفقة الطاقم الفني للنادي تدارك التأخر في تحضيرات الفريق، مطمئنا جماهير سوسطارة حول قدرة الفريق على الظهور بمستوى جيد في أول جولات بطولة المحترف الأول.

وقال بن واحي في تصريحات للصفحة الرسمية، للاتحاد على الفايسبوك بخصوص الاستقدامات: " مع نهاية الموسم الماضي وقبل مغادرة تركت قائمة تضم ثلاثة لاعبين لا أكثر من أجل تدعيم الفريق، لأنه كان من المهم بالنسبة لي المحافظة على نفس تعداد الموسم الماضي، لكن للأسف كنا في فترة لم يكن فيها أي مسؤول يمكنه الإمضاء أو اتخاذ القرار وهذا أمر أتفهمه، في الأخير هؤلاء الأسماء انضموا إلى فرق أخرى، اللاعب بوشوارب لا أعرفه هو الآن لاعب ضمن الفريق وسيدافع عن حظوظه كالبقية،أما الحارس بن شلف فأنا أثق في مدرب الحرّاس الوناس قواوي.".

وأضاف:" لا يزال هناك المزيد من الوقت، هناك بعض العناصر ولا أخفي عليكم أنا اتصلت بليهم شخصيا وهم في البطولة المحلية، فلو نجحت في تدعيم المجموعة بلاعبين إثنين سأكون جد سعيد".

وأردف التقني المغربي:" بخصوص اللاعب بلام لقد تعرض في آخر الموسم إلى إصابة وعاد بها، أعتقد أنه لن يكون جاهز مائة بالمائة مع بداية الموسم، أما أبوكو فقد أبان على مستوى كبير خلال الـ 6 أشهر الأولى مع النادي، لمن بعدها لا أعلم ماذا حدث هناك مشكل، أبوكولم يستطيع تقديم كل ما لديه، لقد تحدث إليه خلال الاستئناف وحاولت الرفع من معنوياته".

وختم بن واحي:" تنتظرنا ثلاثة تحديات هذا الموسم، الدوري الذي نسعى أن ننهيه ضمن البوديوم وسنقاتل من أجل ذلك، وكذا كأس الجزائر أعرف جيدا أن لها طعم خاص بالإضافة كذلك المنافسة الإفريقية، نريد الوصول إلى مرحلة المجموعات وهذا أمر ممتاز لعناصرنا الشابة".