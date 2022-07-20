نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 19 جويلية الجاري، عدة عمليات أسفرت عن توقيف عنصري (02) دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني، فيما كشفت ودمرت مفارز أخرى للجيش الوطني الشعبي ستة (06) مخابئ للإرهابيين وخمس (05) قنابل تقليدية الصنع ببومرداس.

وأفادت وزارة الدفاع الوطني اليوم الأربعاء في بيان لها، إنه في إطار عمليات محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة، (06) تجار مخدرات وأحبطت محاولات إدخال كميات ضخمة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بــ(13) قنطارا و(63) كيلوغراما من الكيف المعالج، فيما تم توقيف (15) تاجر مخدرات آخرين وضبط (08) كيلوغرامات من نفس المادة بالإضافة إلى (79539) قرصا مهلوسا خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية.

من جهة أخرى، وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين ڤزام وجانت وتندوف، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، (66) شخصا وضبطت (08) مركبات و(31) مولدا كهربائيا و(15) مطرقة ضغط وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في حين تم توقيف (05) أشخاص وضبط (01) بندقية صيد و(6.5) طن من مادة التبغ و(4.7) طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب، وهذا بكل من عين أمناس والجلفة والوادي وورڤلة، كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني محاولات تهريب كميات من الوقود تُقدر بـ (7739) لتر بكل من برج باجي مختار وتبسة والطارف وسوق أهراس.

من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا (76) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف (246) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.