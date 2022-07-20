كشفت تقارير، تونسية أن إدارة فريق الترجي غاضبة من الدولي الجزائري إلياس شتي الذي انضم خلال الساعات القليلة الماضية إلى نادي أونجي الفرنسي بعقد يمتد لأربع سنوات، في صفقة انتقال حر.

وحسب موقع " فوت 24" التونسي، فإن وليد بن صالح عضو اللجنة القانونية للترجي الرياضي قال في تصريح خاص بأن الفريق سيلجأ إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم لرفع شكوى ضد إلياس شتي.

وأضاف المصدر ذاته، أن فريق باب السويقة يطالب بتعويض مادي وتسليط عقوبة على نادي أونجي، مشيرا إلى أن ابن مدينة عنابة فسخ عقده من طرف واحد دون مبرر عقب تسلمه جميع مستحقاته المالية.

يذكر، أن شتي قاد الترجي التونسي للفوز بلقب الدوري عقب هدفه في شباك اتحاد بن قردان.