توصلت إدارة شبيبة تيارت الناشط في القسم الوطني الثاني، إلى اتفاق مبدئي مع المدرب عبد الرحمان عصمان للإشراف على العارضة الفنية للفريق خلال الموسم الكروي القادم.

وعلم من مصدر من داخل الفريق أن عصمان لم يتأخر في الرد على العرض المقدم من قبل الرئيس مراد آيت مولود، على اعتبار أن المدرب المستغانمي يعرف بيت الشبيبة جيدا، إذ سبق له قيادة العارضة الفنية لـ "الزرقاء"، خلال الموسم ما قبل الماضي، في عهد الرئيس السابق سفيان بومدين وحقق نتائج مقبولة خلال تلك الفترة.

وتحدث نفس المصدر عن استقدامات منتظرة لتدعيم تعداد الموسم المنقضي، لم يكشف عنها لضمان التحاقها بالفريق دون حدوث عراقيل.