أثار تعليق قوائم السكنات الاجتماعية وحدة الـ 310 بسيدي أحمد بن علي في غليزان صباح هذا الأربعاء، (100 سكن بحي شايب الذراع، و110 سكن بالمدينة المركز) غضب المقصين منها الذين تجمهروا أمام مقر الدائرة مطالبين بمقابلة رئيسة الدائرة بطريقة سلمية بعدما طوق الأمن المكان حيث بينوا في حديثهم لـ"الخبر" أنهم أولى بهذه السكنات وهم في أمس الحاجة إليها، وأنهم أودعوا ملفاتهم منذ سنين ولم يحصلوا بعد على سكن اجتماعي يحفظ كرامتهم، فالبعض لا يزال يعيش في البيت الوراثي الضيق، وآخرون لا يملكون إلا شقة واحدة داخل بيت الأجداد تحوي كل أفراد الأسرة، أما فئة أخرى فقد كشفت أنها لا تزال تحت رحمة الكراء الذي أثقل كاهلها، وهم يعيشون وضعية اجتماعية مزرية.

بالمقابل لمحنا سعادة على محيا من بزرت أسماؤهم في القوائم، وفي حديث مقتضب شكروا الله والسلطات التي أدرجتهم ضمن قائمة المستفيدين، كونهم عاشوا جحيم السكن والكراء منذ سنين كما جاء على ألسنتهم.

من جهتها ومنذ الصباح قامت مريم ديلمي رئيسة دائرة سيدي أمحمد بن علي باستقبال المحتجين بالقاعة كل واحد على حدة واستمعت إلى انشغالاتهم، حيث طلبت منهم أن يودعوا طعونا على مستوى لجنة الطعون بعاصمة الولاية، موضحة في ذات الصدد أن القائمة ليست نهائية، وأنها مؤقتة ريثما يتم دراسة الطعون، كاشفة لـ "الخبر" بالموازاة أن ثمة 60 سكنا بسيدي أمحمد بن علي المركز على وشك الانتهاء من إنجازه، و40 سكنا آخر قيد الإنجاز.