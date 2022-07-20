أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم اليوم الأربعاء عن القائمة النهائية للاعبين المرشحين للحصول على جائزة الأفضل في القارة لسنة 2022.

وأقصي اسم رياض محرز نجم مانشستر سيتي، والمتوّج بدوري البريميرليغ هذا الموسم من قائمة المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في القارة.

وحسب الموقع الرسمي، لـ " الكاف"، فإن الجائزة السالفة الذكر سيتنافس عليها كل من السنغاليين إدوارد ميندي حارس تشلسي ولاعب بايرن ميونيخ ساديو ماني وأخيرا محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

باقي المتنافسين كانوا على الشكل الآتي: لاعب العام الشاب: حنبعل المجبري، كريم كوناتي، باب مطر سار.

مدرب العام: أليو سيسي، كارلوس كيروش، وليد الركراكي. نادي العام: الأهلي المصري، نهضة بركان، الوداد المغربي. منتخب العام: الكاميرون، السنغال، مصر يذكر، أن حفل توزيع جوائز الاتحاد الإفريقي سيقام يوم غد الخميس، انطلاقاً من الساعة الثامنة ليلاً في مدينة الرباط المغربية.