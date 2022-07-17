أكد وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق، اليوم الأربعاء ببومرداس أن الصالون العربي لسياحة الشباب يؤسس لثقافة سياحية شبابية "واعدة" ويسمح بتبادل الخبرات وتقييم التجارب بين جمعيات بيوت الشباب العربية.

وقال الوزير لدى إشرافه على افتتاح فعاليات الطبعة الرابعة للصالون العربي لسياحة الشباب الذي تشارك فيه عدة دول عربية، أنه إضافة إلى كونه يسمح بلقاء الفاعلين في سياحة الشباب من مختلف الدول العربية، فإن الصالون يؤكد "التزام الدولة الجزائرية بخدمة الشباب من خلال دعم مبادراته وإشراكه في تحقيق أهداف التنمية المستدامة".

للإشارة فإن مراسم افتتاح التظاهرة التي تصادف تنظيم طبعتها الرابعة ستينية عيد الاستقلال، عرفت حضور رئيس الاتحاد العربي لجمعيات بيوت الشباب، محمد الخربوش من المملكة العربية السعودية، الذي ألقى كلمة بالمناسبة، نوه من خلالها بمجهودات الجزائر في دعم مبادرات الشباب في شتي المجالات.

واعتبر الخربوش أن هذا اللقاء يعد فرصة للشباب العربي من أجل الاطلاع على المعالم السياحية والتاريخية وأثار مختلف الحضارات التي تميز تاريخ الجزائر عبر العصور.

كما جرت مراسم حفل الافتتاح بحضور رئيس المجلس الأعلى للشباب، مصطفي حيداوي والأمين العام لنفس الاتحاد، أشرف علي عثمان، من دولة مصر، ورئيس الفيدرالية الجزائرية لبيوت الشباب، الهادي بن منصور، وكذا السلطات الولائية وممثلي جمعيات المجتمع المدني وشخصيات شبابية ورياضية وطنية.