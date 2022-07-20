أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية، عن تحويل الرحلتين المبرمجتين يومي 22 و23 جويلية 2022، بسبب الضغط الذي يشهده مطار لندن هيثرو، والذي تأثرت على إثره معظم شركات الطيران.

وأفادت الجوية الجزائرية، أنه نظرا للضغط الذي يشهده مطار لندن هيثرو، والذي تأثرت على إثره معظم شركات الطيران، فإن الخطوط الجوية الجزائرية تعلم مسافريها من والى لندن بأن الرحلتين المبرمجتين يومي 22 و23 جويلية 2022 قد تم تحويلهما.

وتم تحويل الرحلتين كما يلي:

الرحلة الجزائر -لندن هيثرو AH2054 تصبح AH2354 الجزائر -لندن ستانستد على الساعة 14:50

الرحلة لندن هيثرو -الجزائر AH2055 تصبح AH2355 لندن ستانستد -الجزائر على الساعة 19:00

وأشارت الخطوط الجوية الجزائرية أنها ستخطر زبائنها بأي تطور جديد للوضع مؤكدة توفر خدمة النقل البري بين مطار لندن هيثرو ومطار لندن ستانستد.