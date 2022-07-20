جمّد المدير العام للشركة الرياضية لنصر حسين داي، سفيان بوضرواية، نشاطه بعد الذي حدث في الـ 24 ساعة الماضية وقضية عدم ترسيم استقالة الرئيس، كمال سعودي، بعد غياب المساهمين في الشركة عن الجمعية العامة التي كانت مقررة في فندق "بالمبيش" بالعاصمة.

ويرى بوضرواية أنه لا يمكنه العمل طالما أن الوضعية الإدارية للفريق لم تتضح بعد وهو الذي كان قد تلقى تطمينات من رئيسي بلديتي حسين داي والمقرية، بن يحي وجانكي على التوالي بمساعدته في حال رحيل سعودي، بحيث أشارا إليه أنهما سيتكفّلان بإيجاد ممولين للفريق كما أنهما سيقدّمان مساعدات مالية للنادي الهاوي التي من الممكن اقتطاع جزء منها للشركة ذات الأسهم. تجدر الإشارة إلى أن الرئيس سعودي بعث بدعوات للمساهمين لحضور الجمعية العامة ولكنهم غابوا وهو ما جعل سعودي يقوم بصياغة بيان الاجتماع وتدوين غياب الجميع ما عدا عبد القادر بلامين ممثلاً عن رئيس النادي الهاوي، حسان علواش الذي سجّل حضوره.

وتضغط الآن الجماهير، من أجل إعادة برمجة جمعية عامة ثانية للمساهمين من أجل ترسيم مغادرة سعودي وتمكين النادي من مباشرة التحضيرات بعد أن كان بوضرواية قد اتفق مع سيد أحمد خديس على تعيينه مناجيراً عاماً للفريق.