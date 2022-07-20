تم، اليوم الأربعاء، عقد اجتماع تنسيقي بين ثلاثة وزارات بخصوص مشاريع البنية التحتية لمشروعي الحديد لغار جبيلات والفوسفات المدمج.

وحسب بيان وزارة الطاقة، فقد ترأس الوزير محمد عرقاب، رفقة كل من وزير النقل، عبد الله منجي، ووزير الاشغال العمومية، كمال ناصري، بمقر وزارة الطاقة والمناجم، وبحضور إطارات من الوزارات الثلاثة، اجتماع تنسيق ومتابعة بخصوص مشاريع البنية التحتية ذات الصلة واللازمة لمواكبة مشروع استغلال منجم الحديد غار جبيلات بولاية تندوف ومشروع الفوسفات المدمج في بلاد الهدبة بولاية تبسة.

وبعد الاستماع لعرضين حول المشروعين الهيكليين، أشار وزير الطاقة والمناجم، الى أن هذا اللقاء يأتي في إطار خطة طريق بين قطاعات الطاقة والمناجم، النقل والاشغال العمومية كبداية لعملية التحضير لتزويد المشروعين الهيكليين لمنجم الحديد بغار جبيلات ومشروع الفوسفات المدمج بجميع المنشآت والمرافق الضرورية لاسيما المتعلقة بنقل الخامات المُنتجة والمُحولة عبر الطرقات والسكك الحديدية والموانئ، خاصة بعد اعداد الدراسات الأولية المتعلقة بالمنشآت الضرورية لشحن هذه الحمولات الكبيرة.

كما أكد وزير الطاقة والمناجم على الدور الجوهري والمحوري لقطاعات النقل والأشغال العمومية وضرورة تضافر جهود القطاعات المعنية لتجسيد هذين المشروعين الهيكليين لاسيما في شقه المتعلق بالنقل، وتشكيل فرق عمل مشتركة بين الوزارات الثلاث لتجسيد هذه المشاريع.

وكما أكدا كل من السادة وزير النقل ووزير الأشغال العمومية على استعداد وجاهزية قطاعيهما لمرافقة هذين المشروعين نظرا لأهميتهما الاستراتيجية للبلاد، وتطبيقا لتعليمات وتوجيهات السيد رئيس الجمهورية.