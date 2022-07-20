أعلن الرئيس المدير العام لمجمع "سونلغاز" مراد عجال، اليوم الأربعاء بالبليدة، عن إصداره تعليمة تمنع قطع الطاقة الكهربائية على مقرات جميع بلديات الوطن المتخلفة عن دفع الديون المترتبة عنها جراء استهلاكها لهذه الطاقة.

وأوضح عجال في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش ترأسه لاجتماع رفقة والي الولاية كمال نويصر للوقوف على واقع القطاع بالولاية، أنه تقرر ابتداء من اليوم عدم قطع الطاقة الكهربائية على جميع مقرات البلديات عبر كل الولايات، المتخلفة عن دفع فواتيرها.

وأضاف ذات المسؤول أن هذا الإجراء "الاستثنائي" يرمي لتفادي عرقلة مصالح المواطنين وتحسين الخدمة العمومية المقدمة لأن "مصلحة المواطن تتصدر أولويات المجمع"، كما قال.

وأشار إلى أن مجمع "سونلغاز" يعمل على تحصيل الديون المترتبة على هذه الهيئات العمومية ب"طريقة حضارية" من خلال إقرار "تسهيلات" تتيح لها دفع ديونها بكل أريحية على غرار إمكانية دفعها بالتقسيط بناء على اتفاقيات تبرم بين الطرفين.