يلاقي المنتخب الجزائري لكرة القدم لأقل من 20 سنة، نظيره الليبي يوم الثلاثاء 18 أكتوبر بملعب السويس (مصر)، لحساب الجولة الأولى من دورة منطقة شمال إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2023 للفئة المقررة بمصر، حسبما أسفرت عنه عملية القرعة التي جرت اليوم الأربعاء بالرباط.

وسيواجه لاعبو المدرب محمد لاسات المنتخب المغربي يوم الجمعة 21 أكتوبر لحساب الجولة الثانية، قبل اللقاء الثالث أمام تونس يوم الاثنين 24 أكتوبر. وسيتأهل صاحب المركز الأول لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2023.

وتحسبا لهذا الموعد، سيخوض ''الخضر'' ابتداء من يوم غد الخميس، كأس العرب بمدينة آبها (العربية السعودية من 20 جويلية إلى 6 أوت) بمواجهة المنتخب الليبي بملعب الأمير سلطان.

برنامج الدورة التأهيلية (منطقة الشمال):

الجولة الأولى: الثلاثاء 18 أكتوبر 2022:

المغرب – تونس

ليبيا – الجزائر

الجولة الثانية: الجمعة 21 أكتوبر 2022:

الجزائر – المغرب

تونس – ليبيا

الجولة الثالثة: الاثنين 24 أكتوبر 2022:

المغرب – ليبيا

الجزائر – تونس.