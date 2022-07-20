دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين دول الاتحاد إلى تخفيض استهلاكها من الغاز طوعاً، بنسبة 15 في المئة، في الأشهر المقبلة، تحسباً لانقطاع الغاز الروسي عنها.

ووفق ما نقت "بي بي سي"، قالت فون دير لايين: "إن روسيا ستقطع تصدير الغاز إلى الاتحاد الأوروبي نهائياً في الأشهر المقبلة، وعليه فإن دول الاتحاد مطالبة بتخزين ما تستطيع من الغاز، وأن تخفض استهلاكها".

وتنص الخطة التي عرضتها المفوضية الأوروبية وستناقشها الدول الأعضاء، وعددها 27، على ضرورة أن تبذل كل دولة "كل الجهود الممكنة" لخفض استهلاكها الوطني للغاز بما لا يقل عن 15 في المئة، بمعدل وسطي بين أوت 2022 ومارس 2023، مقارنة بالمعدل المسجل في السنوات الخمس الأخيرة خلال الفترة نفسها.

ولكن القرار لا بد أن يحصل على موافقة جميع الدول الأعضاء، ويتوقع أن يلقى معارضة من الدول التي تستهلك أصلاً كميات أقل من الغاز.

ومن المتوقع أن تثير هذه الخطوة قلق القطاع الصناعي في أوروبا، إذ تعاني الكثير من الصناعات من ارتفاع أسعار الطاقة.

واتهمت رئيسة المفوضية الأوروبية روسيا باستخدام الغاز "سلاحاً" ضد الاتحاد الأوروبي بخفضها الإمدادات بشكل جذري، داعية الدول السبع والعشرين الأعضاء إلى الاستعداد لتوقف كامل.

ووفق "بي بي سي"، فقد أفاد مصدران مقربان من صادرات الغاز الروسية لأوروبا بأن تدفق الغاز عبر نورد ستريم 1 يتوقع أن يستأنف في موعده يوم الخميس، ولكن بكميات أقل من طاقته الأصلية وهي 160 مليون مترا مكعبا في اليوم.

ويمر عبر هذا الأنبوب أكثر من ثلث الصادرات الروسية للكتلة الأوروبية، ويعود للعمل 10 أيام من الصيانة.

وخفضت شركة غازبروم المملوكة للدولة الروسية صادراتها بنسبة 40 في المئة في جوان، معللة ذلك بتأخر عودة محرك أرسلته شركة سيمانس للتصليح في كندا.