أعلنت الحكومة المالية، اليوم الأربعاء، طرد المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة للسلام (مينوسما)، أوليفييه سالغادو، وفق ما أوردت وكالة "أسوشيتد برس".

واتهم الجانب المالي ذات المسؤول بالإدلاء بـ"معلومات غير مقبولة" بشأن قضية 49 جندياً من كوت ديفوار الذين اعتقلهم الجيش المالي واعتبرهم "مرتزقة".

وحسب بيان وزارة الخارجية المالية فإنه تم استقبال أوليفييه سالغادو ومنحت له مهلة 72 ساعة من أجل مغادرة البلاد.

ووفق ذات البيان فإن المسؤول الأممي أدلى بمعلومات "دون أي دليل" على حسابه في "التويتر"، تفيد بأن السلطات المالية كانت ستبلغ بقدوم جنود من كوت ديفوار على متن رحلة مدنية يوم 10 جويلية الماضي.