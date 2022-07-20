أكدت مصالح الدرك الوطني على ضرورة تجنب نقل المواد الاستهلاكية سريعة التلف ودون مراعاة الشروط والضوابط المطبقة على نقلها، لاسيما المركبات غير مجهزة وغير معدّة لنقل هذه المواد. وذكرت ءات المصالح في بيان لها أنه بالرجوع الى المادة 06 من القانون 09-03 المؤرخ في 25 فيفري 2009 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش التي تنص على "" ضرورة استعمال وسائل نقل المواد الغذائية للاستهلاك مع ضمان عدم تعرضها للاتلاف بواسطة عوامل بيولوجية أو كيميائية أو فيزيائية"".

كما اوضحت أن أي " نقل للمواد الغذائية سريعة التلف دون احترام الشروط الضرورية واللازمة" يعتبر جنحة طبقا للمادة 72 من القانون 09-03 المؤرخ في 25 فيفري 2009 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، حيث يتم تحرير محضر ضد كل مخالف لهذه التنظيمات .

وعقوبة المخالفين، أضاف ذات المصدر، تتمثل في غرامة مالية تقدّر من 50.000 دينار الى 1000.000 دينار طبقا للمادة 06 من نفس القانون.