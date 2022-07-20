حققت النخبة الوطنية عدة ميداليات في اليوم الأول من البطولة العربية للسباحة التي تحتضنها ولاية وهران.

وتحصلت مروة مرنيز على برونزية سباق 50 متر سباحة على الظهر سيدات، فيما تحصل عبد الله عرجون على فضية ذات الاختصاص بالنسبة للرجال وزميله مهدي نزيم بارة على البرونزية.

وكانت أول ميدالية ذهبية للمنتخب الوطني من نصيب نفسي رانية في سباق 200 متر سباحة متنوعة سيدات، ونالت زميلتها جيهان بن شاذلي البرونزية، فيما حقق البطل المتوسطي جواد صيود ذهبية ذات الاختصاص بالنسبة للرجال وكانت البرونزية من نصيب مواطنه رمزي شوشار.

وأضافت النخبة الوطنية فضيتين جديدتين من نصيب نسرين مجاهد في سباق 100 متر سباحة فراشة، وسمارة عبد اللاوي في سباق 800 متر سباحة حرة.

وعادت رانية نفسي لحصد ذهبية جديدة في سباق 100 متر سباحة على الصدر سيدات، فيما حقق لونيس خندريش برونزية سباق 800 متر سباحة حرة رجال، ومنصف بلامان برونزية سباق 100 متر سباحة على الصدر رجال.