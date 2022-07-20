قال عمدة لندن، صادق خان، إن خدمة الإطفاء في العاصمة البريطانية شهدت أكثر الأيام ازدحاماً في تاريخا منذ الحرب العالمية الثانية، إذ تعاملت مع عدة حرائق في درجات حرارة بلغت ارتفاعاً قياسياً.

وكانت العاصمة واحدة من 15 منطقة في أنحاء بريطانيا كافة، تعلن عن وقوع حادث كبير جراء ارتفاع الحرارة، وفق "بي بي سي".

واندلعت الحرائق في يوم شهد درجة حرارة قياسية بلغت 40.3 درجة مئوية في كونينغسبي، في لينكولنشاير.

ولا تزال درجات الحرارة مرتفعة ولكنها أقل يوم الأربعاء ولكن توجد تحذيرات من حدوث عواصف رعدية.

وأصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيراً من هطول أمطار غزيرة وعواصف رعدية قد تؤدي إلى اضطراب في شرق وجنوب شرق إنجلترا بعد ظهر اليوم.

وقال خان إن فرقة إطفاء لندن تلقت 2600 مكالمة لأنها تعاملت مع حرائق متعددة. وقال في وقت سابق لشبكة سكاي نيوز إن 41 عقارا W دمرت في لندن الثلاثاء.

وفي وينينغتون شرق لندن، تمكن 100 إطفائي من التعامل مع حريق دمر عدة منازل.

وقالت خدمات الإطفاء إن النيران دمرت صفين من المنازل وأربعة منازل أخرى و 12 اسطبلاً، وخمس سيارات، في مشهد وصفه إطفائي بأنه "جحيم مطلق".

وأظهرت صور مأساوية من مكان الحادث تصاعد الدخان من عدد من المباني، وانهيار أسقف بعضها، وألحقت النيران أضراراً جسيمة بالأراضي المحيطة.

نصح العمدة سكان لندن بعدم إقامة حفلات شواء في المتنزهات أو الحدائق الخاصة بسبب مخاوف من خطر إشعال الحشائش.

وأصبحت موجات الحر أكثر تواتراً وشدة وتدوم لفترة أطول بسبب تغير المناخ بفعل الإنسان، ومن المرجّح أن يؤدي الطقس الحار والجاف إلى إشعال حرائق الغابات.

وارتفعت درجة حرارة العالم بالفعل بنحو 1.1 درجة مئوية منذ بدء العصر الصناعي وستستمر درجات الحرارة في الارتفاع ما لم تعمل الحكومات في جميع أنحاء العالم على تخفيض الانبعاثات.

وقال كبير العلماء في مكتب الأرصاد الجوية البريطانية البروفيسور ستيفن بيلشر إن "التخفيضات الصارمة للانبعاثات" يمكن أن تقلّل بشدة من تكرار درجات الحرارة القصوى.