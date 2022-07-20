

أشرف مساء الاربعاء عبد الرزاق سبقاق وزير الشباب والرياضة بمعية والي ولاية وهران بالنيابة الأمين العام للولاية على افتتاح البطولة العربية الخامسة للسباحة للعموم والمياه المفتوحة بالمجمع المائي بالمركب الاولمبي ميلود هدفي والتي ستدوم الى غاية 24 جويلية 2022 وهذا بحضور رئيس المجلس الشعبي الولائي، رئيس الاتحاد العربي للسباحة، والسادة ممثلي الاسلاك الامنية بالولاية، السادة النواب واعضاء البرلمان بغرفتيه، المفتش العام للولاية، رئيس واعضاء الاتحاد الجزائري للسباحة، اطارات مديرية الشباب والرياضة والسلطات المحلية وبحضور جمهور هذه الرياضة.

وحسب بيان للوزارة، فقد قام طه الكشري رئيس الاتحاد العربي للسباحة بتكريم كل من وزير الشباب والرياضة ووالي ولاية وهران بالنيابة الامين العام للولاية.