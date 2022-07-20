وقف المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره فيصل زيتوني، على سير الاشغال بموقع 200 مسكن عدل بولاية أولاد جلال حيث دعا إلى تسريع وتيرة الاشغال ودعم الورشة والانطلاق في صب خرسانة الاشغال الكبرى بذات الموقع مع دعم الورشة بقوالب الخرسانة، مع الزام شركة الانجاز الإنتهاء من الأشغال الكبرى في ظرف شهرين.

وحسب بيان للوكالة، فقد

هذ عرفت الاشغال تقدما كبيرا خلال اليومين الأخيرين بعد زيارة المدير العام ، وخلالها أكد للقائمين على المشروع أن المؤسسات الجزائرية قادرة على رفع التحدي وتسليم السكنات قبل الآجال المحددة، اذا التزمت بدعم الورشة والعمل بنظام التناوب 8×3 وتحدي مختلف الظروف خاصة منها الطبيعية - ارتفاع درجات الحرار .

هذا وتواصل مؤسسة الانجاز، حسب نفس المصدر، منذ زيارة المدير العام الى حد الان العمل بنظام التناوب تنفيذا لتوجيهات التي اسداها خلال معاينته للورشات الموقع بولاية أولاد جلال .