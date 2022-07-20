

تمكٌنت عناصر النخبة الوطنية لرياضة السباحة من إفتكاك (مجموع 13 ميدالية) خلال منافسات اليوم الأول ضمن منافسات البطولة العربية للسباحة-وهران 2022.

وفي التفاصيل يتعلق الامر بذهبية جواد صيود، سباق 200 متر متنوع، وذهبية رانيا نفسي، سباق 200 متر متنوع، وذهبية رانيا نفسي، سباق 100 متر على الصدر، إضافة إلى ذهبية الفريق الوطني (جواد صيود، أسامة سحنون، مجاهد نسرين، وبن شادلي جيهان)، سباق 400 متر تتابع مختلط.

كما حازت النخبة الوطنية على فضية عبد الله عرجون، سباق 50 متر على الظهر، فضية نسرين مجاهد، سباق 100 متر فراشة، فضية سمارة عبداللاوي، سباق 800 متر حرة.

كما حاز السباحون الجزائريون على برونزية مروى مرنيز، سباق 50 متر على الظهر، برونزية جيهان بن شادلي، سباق 200 متر متنوع، برونزية نزيم بن بارة، سباق 50 متر على الظهر، برونزية رمزي شوشار، سباق 200 متر متنوع، برونزية لونيس خندريش، سباق 800 متر حرة، وكذا برونزية منصف بلامان، سباق 100 متر على الصدر.