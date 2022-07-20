أعلنت الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، عن برمجة رحلة بحرية إضافية إستثنائية على متن السفينة "الجزائر 2" على خط مارسيليا – الجزائر، وذلك يوم الأحد 24 جويلية 2022.

وجاء هذا حسب بيان لذات المصالح، في إطار التكفل بالمواطنين العالقين بمدينة مرسيليا بفرنسا، الحائزين على تذاكر سفر مفتوحة.

وعليه، طلبت الشركة من المواطنين الحائزين على تذاكر سفر مفتوحة، التقرب من مصالح المؤسسة بمرسيليا، من أجل التسجيل على قائمة السفر.

كما يمكن لباقي المواطنين، حسب ذات المصدر، ممن يعنيهم الأمر، وفي حدود الأماكن المتوفرة إقتناء تذاكر للسفر على نفس الرحلة.