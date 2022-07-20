أعلنت الحكومة التونسية استمرار الجهود المشتركة للحماية المدنية التونسبة والجزائرية لاطفاء الحرائق ،وعبرت ميق امتنانها للجزائر، في أعقاب إرسال دعم واسناد للمساعدة في اطفاء الحرائق التي مست جبل بوقرنين قرب العاصمة تونس.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية التونسية أن " الجهود المشتركة التونسية -الجزائرية تتواصل بتنسيق مشترك ومحكم من أجل التوصل لمحاصرة النيران وإخمادها بصفة كلية في جميع المناطق التي اندلعت فيها.

" تونس عن بالغ شكرها وعميق امتنانها للجزائر الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا لاستجابتها السريعة لمعاضدة المجهود الوطني الكبير الذي بذلته الحماية المدنية والجيش الوطني لمجابهة الحرائق التي اندلعت ليلة البارحة 20 جويلية في جبل بوقرنين، وذلك من خلال تعزيز الإمكانيات الوطنية بمعدات مادية تمثلت في 26 شاحنة إطفاء وطائرتين عموديتين لإخماد الحرائق إضافة إلى تعزيز طاقم الحماية المدنية ب71 رجل إطفاء جزائري"

وأفاد البيان أن هذه الخطوة والمسعى "ليس غريبا على بلدينا الشقيقين هذا المد التضامني الذي جمعهما على مدى تاريخهما المشترك، وما فتئ يتعزز اليوم في كل المناسبات بسرّائها وضرّائها، امتدادا لعمق ومتانة الروابط الأخوية بين الشعبين الشقيقين وترجمة لما يحدو قائدي البلدين من إرادة مشتركة وعزم صادق على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى أفضل المراتب في كنف التعاون المشترك القائم على التضامن والإيمان بوحدة المصير اعتبارا للتاريخ النضالي لمشترك".