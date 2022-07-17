انطلقت دعوات شبابية ومقدسية إلى النّفير والحشد، يوم غد الجمعة في المسجد الأقصى المبارك تحت عنوان “القدس ميثاق الأمّة”. وأكّدت الدّعوات ضرورة المشاركة الواسعة في أداء صلاة الفجر والجمعة في المسجد الأقصى، وحثّت أهالي القدس والضفة الغربية والداخل المحتل على شدّ الرِّحال إلى الأقصى وتكثيف الرّباط فيه.



وستحمل الجمعة عنوان “القدس ميثاق الأمّة” تأكيدًا أنّ المدينة المقدّسة ستبقى إسلامية، وأنّ المسجد الأقصى لا يَقبل القسمة. وأكّدت الدّعوات أهمية تلبية نداء القدس والأقصى، واستمرار الرّباط فيه لحمايته من التّقسيم ونصرة له، في وجه مخططات التّهويد الّتي يتعرّض لها.



وحذّر مراقبون من خطورة عمليات الاقتحام المتكرّرة للمسجد الأقصى، ومحاولتها ترسيخ وقائع جديدة فيه، وفرض مخططات تهويدية، وصولًا إلى هدم المسجد وإقامة الهيكل المزعوم. وقال النائب فتحي قرعاوي: إنّ ما يجرى من عمليات اقتحام للمسجد الأقصى دون ردّات فعل على الأرض، إنّما يمهّد لعمليات اقتحام أكبر.



وأشار قرعاوي إلى أنّ الاحتلال عبر هذه الاقتحامات يريد فرض سياسة الأمر الواقع، وتمرير التّقسيم الزّماني والمكاني للمسجد الأقصى، داعيًا أبناء الشعب الفلسطيني ومعه أصحاب القرار إلى التّصدّي لأيّ محاولة قادمة لاقتحامه.



