تداول ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي في الهند فيديو يوثّق تعذيب شخصيْن مسلميْن نشرته منصة “هندوتفا ووتش” المعنية برصد اعتداءات الهندوس المتطرفين على الأقليات بالهند وعلى رأسها المسلمون.



وذكرت المنصة الهندية أنّ الحادثة وقعت في مدينة شاهجاهانبور بولاية أوتار براديش شمالي الهند على أيدي مجموعة من المتطرفين بقيادة ناشط يدعى سونو سينغ، وهو الّذي نشر الفيديو على حسابه. وأكدت شرطة شاهجاهانبور الواقعة في بيان على ‘تويتر’، وأعلنت القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة.



وأجرت منصة “هندوتفا ووتش” بعض التعديلات البصرية على المقطع لإخفاء بشاعة الممارسات الّتي تضمّنت التّبوّل على أحد الضحايا، إلّا أنّه ما زال بالإمكان رؤية الدماء وسماع أصوات الضحيتين. وأكّدت المنصة الهندية في تغريدة منفصلة أنّها تواصلت مع الضحايا الّذين أكّدوا لها أنّ الشرطة اتّهمت الجناة بالاعتداء فقط من دون إدراج جرائم الخطف والكراهية في لائحة الاتهام.



وأثار المقطع غضب المغردين، وقال شداب أنصاري “من المؤكّد أنّ التّقاعس عن الفظائع الّتي يقودها المتعصبون الهندوس سيغرق بلادنا، وإن لم تتدخّل الحكومة سيتحوّل الأمر إلى حرب مفتوحة لتعذيب الأقليات الهندية، وعمّا قريب ستكون هناك حرب شاملة”.



كما انتقد الناشط سيد سرحان بيان الشرطة قائلًا “دفن العنف الطائفي بتسجيل شرطة شاهجاهانبور لتهم بسيطة، وذلك لن يقدّم أيّ نوع من أنواع الرّدع للإساءة المنهجية ضدّ المسلمين الهنود”.



