شهد الطريق الوطني رقم 92 الرابط بين ولايتي سيدي بلعباس وسعيدة في شطره الذي يصل بين بلديتي تلموني وبلعربي شرقي عاصمة الولاية سيدي بلعباس في حدود الساعة (5:26) من صبيحة اليوم الخميس حادث مرور مأساوي أودى بحياة 8 أشخاص بعين المكان أثر اصطدام عنيف وقع بين حافلة لنقل المسافرين وسيارة سياحية.

وحسب ما أكده بيان صادر عن خلية الإعلام والاتصال بالمديرية الولائية للحماية المدنية بسيدي بلعباس فإن حافلة نقل المسافرين المعنية بالحادث تعمل عبر الخط الرابط بين حاسي مسعود وتلمسان وهي التي تسبب اصطدامها بالسيارة السياحية في وفاة كل من كان بداخل هذه الأخيرة وهم محصورين، ما استدعى بذل مجهودات كبيرة لانتشال الجثث التي يتراوح أعمار أصحابها وهم ذكور ما بين 17 و42 سنة.

يذكر أن جثث الضحايا حولت مباشرة صوب المصلحة المختصة الكائنة بالمركز الاستشفائي الجامعي الدكتور عبد القادر حساني بعاصمة الولاية، فيما سخرت مديرية الحماية المدنية الولائية لسيدي بلعباس ثلاث شاحنات نجدة وست سيارات إسعاف و35 عونا بمختلف الرتب العملية التي تمت تحت إشراف مباشر من المدير الولائي المقدم بريشي خالد.

للإشارة، فإن خمسة ضحايا من بين المتوفين ينتسبون إلى عائلتي بن حدو وهلال المنحدرتين من بلدية بلعربي في الوقت الذي تضمنت فيه قائمة القتلى على شقيقين ينحدران من بلدية حاسي الغلة التابعة لولاية عين تموشنت إضافة إلى ضحية أخرى من بلدية عين الترك غربي وهران بعد أن سبق للكل وأن اجتمعوا سهرة الخميس في حفل زفاف ببلدية بلعربي.

يذكر أن والي ولاية سيدي بلعباس مصطفى ليماني تنقل بمعية عدد من المسؤولين إلى مكان الحادث، في وقت تعكف فيه السلطات الأمنية المختصة إقليميا على جمع أكبر عدد ممكن من المعطيات في إطار التحقيقات التي باشرتها لتحديد ملابسات الحادث المروع.