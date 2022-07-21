حل مساء أمس الأربعاء 97 طفلا ينحدرون من الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بعنابة في عطلة للتخييم الصيفي تندرج في إطار برنامج التعاون المسطر للتنشيط الصيفي الموجه لفائدة الأطفال الصحراويين.

وأفاد مديرية الشباب والرياضة بالولاية، علي بن طوبال في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، بأنه قد تمت تهيئة كل شروط الإقامة المريحة للمصطافين الصحراويين الذين تم استقبالهم إلى جانب مجموعة من المؤطرين والمرافقين الصحراويين تتكون من 12 فردا على مستوى مركز التخييم بعين عشير المطل على ساحل مدينة عنابة.

ولتنشيط فترة التخييم الصيفي التي ستمتد شهرا كاملا على مستوى مركز التخييم الصيفي بعين عشير سطر برنامج ثري بالرحلات الاستجمامية عبر شواطئ ولايات عنابة والطارف وسكيكدة إضافة إلى التنشيط الفني والترفيه الفكاهي لفائدة أفواج المصطافين.

كما يتضمن برنامج تنشيط المخيم الصيفي للأطفال الصحراويين تنظيم منافسات رياضية ومسابقات فكرية تتخللها جولات سياحية واستكشافية عبر المواقع التاريخية والأثرية التي تزخر بها ولاية عنابة وخرجات سياحية بوسط المدينة.