انخفضت أسعار النفط، نحو2 بالمائة، خلال تعاملات اليوم الخميس، إذ طغت مخاوف الطلب على الإمدادات العالمية المحدودة. يأتي ذلك بعد أن أظهرت بيانات الحكومة الأمريكية استهلاكًا فاترًا للبنزين خلال ذروة موسم القيادة الصيفي.

بحلول الساعة 07:59 صباحًا بتوقيت غرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر سبتمبر بنسبة 1.99بالمائة، مسجلًا 104.79 دولارًا للبرميل. كما انخفض سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم سبتمبر بنسبة 1.88بالمائة، إلى 102.26 دولارًا للبرميل.

وكانت أسعار النفط، قد أنهت تعاملاتها أمس الأربعاء على تراجع بنحو 2 بالمائة، لتسجل الهبوط الأول في 4 جلسات متتالية. كما تمر أسعار النفط بفترة تعاملات متقلبة، إذ اضطر التجار إلى تقليص المعروض العالمي بسبب فقدان البراميل الروسية في أعقاب عمليتها في أوكرانيا، بالتزامن مع مخاوف الركود التي قد تضعف الطلب على النفط.