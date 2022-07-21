يعقد اليوم الخميس، المدير العام لاتحاد الجزائر رضا عبدوش اجتماعا لمجلس الإدارة يعقبه ندوة صحفية بالمدرسة العليا للفندقة والإطعام بعين البنيان، بداية من الساعة الثانية والنصف ظهرا، وفق ما جاء عبر الصفحة الرسمية لخلية الإعلام والاتصال للنادي.

يذكر، أن اتحاد الجزائر كان قد أعلن خلال الساعات القليلة الماضية، ضمه للاعب خالد بوسليو قادما من شباب بلوزداد في صفقة انتقال حر، وسيحمل ألوان متوسط الميدان ألوان فريق سوسطارة لموسيمين.

وكشفت إدارة شباب بلوزداد، أنها قامت بفسخ العقد الذي يربطها باللاعب بالتراضي بين الطرفين.