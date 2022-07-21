انخفضت أسعار الغاز في أوروبا، في تعاملات اليوم الخميس، بنسبة 6.5 بالمائة بعد تقارير أفادت باستئناف ضخ الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا عبر خط الأنابيب "السيل الشمالي-1".

وبحلول الساعة 07:40 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة للغاز لشهر أوت المقبل في مركز" تي تي آف TTF " في هولندا بنسبة 6.5 بالمائة، إلى 1532 دولارا لكل ألف متر مكعب.

وتم اليوم استئناف ضخ الغاز الطبيعي عبر مسار "السيل الشمالي-1"، بعد الانتهاء من أعمال صيانة خطط لها مسبقا. ووفقا لما ذكرته شركة "نورد ستريم" (Nord Stream AG المسؤولة عن خط الأنابيب حيث يجري ضخ 40 بالمائة من الاستطاعة الكلية لخط الأنابيب.

وتوقف ضخ الغاز عبر المسار "السيل الشمالي-1" بين روسيا وألمانيا عبر قاع بحر البلطيق من 11 وحتى 21 جويلية الجاري وذلك بسبب أعمال صيانة دورية.