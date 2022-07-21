قبل الرئيس الإيطالي سيرجو ماتاريلا، استقالة رئيس الوزراء ماريو دراغي، وكلفه بترأس حكومة تصريف أعمال.

وفي قت سابق من اليوم الخميس، أعلن رئيس الوزراء أنه يعتزم تقديم استقالته، لرئيس الجمهورية، وذلك بعد انسحاب ثلاثة أحزاب من التحالف المشكل لحكومته.

وطلب رئيس الوزراء الإيطالي من البرلمان عقد جلسة، مؤكدا عزمه التوجه إلى رئيس الجمهورية لإبلاغه بقراره. وأعلن دراغي قبل أسبوع أنه سيترك منصب رئيس الوزراء.

وفشل مجلس الشيوخ أمس الأربعاء، في التصويت على الثقة في حكومة دراغي بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، لعدم مشاركة حزبي يمين-الوسط، حزب الرابطة بزعامة ماتيو سالفيني، وحزب (فورتسا إيطاليا) بقيادة سيلفيو برلسكوني، في الاقتراع وامتناع حركة خمس نجوم عن التصويت.

وكان يمين-الوسط الحكومي قد اقترح التصويت على الثقة وفق مشروع قرار يبعد حركة "خمس نجوم" عن الائتلاف الحاكم ويدعو لتعديل وزاري.