حقق المشاركون الجزائريون في دورة ألعاب القوى، بمدينة أوريغون الأمريكية نتائج مشرفة، حيث فاز العدّاء سجاتي جمال بالتصفية الرابعة من سباق 800 متر وتأهل لسباق نصف النهائي محققا توقيت قدره 1 دقيقة و46 ثانية و39 جزء من المائة.

من جهته فاز العدّاء مولان سليمان بالتصفية السادسة من سباق 800 متر رجال وتأهل للسباق نصف النهائي محققا توقيت قدره 1 دقيقة و44 ثانية و90 جزء بالمائة.

كما حل العدّاء، يايسن حتحات في التصفية الخامسة من سباق 800 متر رجال، ما جعله خارج المنافسة في سباق النصف النهائي حيث حقق توقيت قدره 1 دقيقة و46 ثانية و5 أجزاء من المائة.