تنظم الفيدرالية الجزائرية للرياضة المدرسية بالتعاون مع الاتحاد الجزائري لكرة القدم بطولة وطنية مدرسية، خاصة بفئة أقل من 15 سنة تحت عنوان "فتيات وفتيان" في الفترة الممتدة من 18 إلى 24 جويلية الجاري بملعب العقيد لطفي بتلمسان.

ومثل " الفاف" خلال عملية القرعة التي جرت بمقر الرابطة الرياضية المدرسية بولاية تلمسان رشيد آيت محمد رئيس قسم التطوير والنخبة.

وسيكون برنامج المواجهات كالآتي:

المجموعة الأولى:

صلاح بك (سطيف)، خميس مغنية (تلمسان)، ماجن محمد (عين الدفلى)، مهداوي عبد السلام (تيميمون).

المجموعة الثانية:

بن زيدون حروش (سكيكدة)، كركاب قدور (البيض)، بنزة مصطفى (مستغانم)، بلعاوش برج منايل (بومرداس).

هذا وسيشارك أبطال الدورة في البطولة الإفريقية المدرسية التي تنظم تحت رعاية الاتحاد الإفريقي.