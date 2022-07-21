كشفت وسائل إعلام غربية، صباح اليوم الخميس، عن استئناف تدفق الغاز الروسي عبر أنابيب "نورد ستريم 1" إلى ألمانيا، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الصيانة.

وذكر الإعلام الأوروبي نقلا عن الشركات المشغلة لنقل الغاز عن عودة تدفقه مرة أخرى عبر خط أنابيب "نورد ستريم1"، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الصيانة الفنية للتوربينات والمحركات التي تم استبدالها من قبل شركة سيمينز.

وفي منتصف جوان الماضي، أعلنت شركة "غاز بروم" أن بقدرتها توريد 67 مليون متر مكعب يوميا، من الغاز إلى أوروبا، عبر خط الأنابيب "التيار الشمالي-1"، بينما الحجم المقرر مبدئيًا 167 مليون متر مكعب.

وأوضحت الشركة، أن التخفيض بسبب الإصلاحات لوحدات ضغط الغاز، وكذلك التأخير من قبل شركة "سيمنز" الألمانية المسؤولة عن صيانة التوربينات.

وأطلقت المفوضية الأوروبية مبادرة، للتخلص التدريجي من مصادر الطاقة الروسية وزيادة استخدام الطاقة المتجددة؛ وكذلك البحث عن موردين آخرين.

وحسب وكالة الطاقة الدولية، استورد الاتحاد الأوروبي 155 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي الروسي، عام 2021، ما يمثل 45 في المائة من إجمالي واردات الاتحاد.