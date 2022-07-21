أكد عضو اللجنة العلمية لمتابعة تفشي فيروس كورونا البروفسور رياض مهياوي أن المؤشرات الحالية لا توحي بموجة خامسة لفيروس كورونا رغم تزايد عدد الإصابات بالمتحور الفرعي (ب أ 5) خلال الأسابيع الأخيرة.

وشدد البروفسور رياض مهياوي في تصريح لبرنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى، اليوم الخميس، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية للحد من انتشار الفيروس خصوصا خلال موسم الاصطياف وكثرة المناسبات كالأعراس وعودة الحجاج من البقاع المقدسة، وكذا حفلات النجاح في الامتحانات.

و في هذا الإطار، دعا مهياوي إلى العودة إلى الإجراءات الوقائية خصوصا بعد التراخي المسجل وطنيا ودوليا في الالتزام بوضع القناع الواقي واحترام التباعد الجسدي خاصة في الأماكن المغلقة، مطمئنا بعدم خطورة المتحور الفرعي لأوميكرون (ب أ 5)، الذي تظهر أعراضه في شكل زكام (تعب وحمى وسعال خفيف وآلام على مستوى الحنجرة).

وفي معرض حديثه، توقع المتحدث استمرار ارتفاع الحالات خلال الأسابيع المقبلة، مذكرا بضرورة العودة إلى التلقيح الذي اعتبره الحل الوحيد خاصة لأصحاب المناعة الهشة كالمسنين وأصحاب الأمراض المزمنة لتفادي التعقيدات في حالة الإصابة بالفيروس.

وأشار ميهاوي إلى الإقبال المحتشم على حملات التلقيح رغم إرشادات وتوجيهات الأطباء، مضيفا أن الجزائر لم تبلغ نسبة 33 بالمائة من نسبة تلقيح الفئات المستهدفة.

وفي معرض حديثه، نوه البروفسور بنجاعة استراتيجية الجزائر في مكافحة الفيروس منذ الأشهر الأولى، داعيا إلى تعزيز هذه المكاسب بالتلقيح واحترام الإجراءات الاحترازية.

وفي رده عن سؤال حول تحسين الخدمات الصحية بالمؤسسات الاستشفائية، وخاصة الاستعجالات الطبية الجراحية أبرز مهياوي الجهود المبذولة في هذا الإطار ضمن الاستراتيجية الوطنية لتحسين المنظومة الصحية، معتبرا الاستعجالات الطبية واجهة هذه المنظومة التي تعكس مدى نجاعة التنظيم والتخطيط والتكوين في هذا القطاع.

وفي سياق متصل أبرز عضو اللجنة العلمية لمتابعة تفشي فيروس كورونا أهمية المؤسسات الصحية الجوارية ودورها في تخفيف الضغط على المستشفيات، داعيا المواطنين إلى اللجوء إليها في الحالات الاستعجالية الخفيفة لفسح الأماكن بالمستشفيات الجامعية للحالات الخطيرة و المستعصية.