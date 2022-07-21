أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الحداد في العراق لمدة يوم واحد على ضحايا القصف الذي استهدف أمس الأربعاء أحد المصايف السياحية في محافظة دهوك بكردستان العراق.

وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي في بيان أن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه بإعلان الحداد الرسمي اليوم الخميس" على ضحايا القصف الذي استهدف أحد المصايف السياحية في محافظة دهوك.

وكانت خلية الإعلام الأمني في العراق أفادت بتعرض مصيف قرية برخ في ناحية دركار التابعة لقضاء زاخو في محافظة دهوك بكردستان العراق إلى قصف مدفعي عنيف أدى إلى مقتل 8 مواطنين وجرح 23 سائحا.

وقرر المجلس الوزاري للأمن الوطني في العراق، استدعاء السفير التركي لدى بغداد للتشاور، على خلفية الهجوم وإبلاغه إدانة العراق لهذا القصف، غير أن تركيا نفت مسؤوليتها عن القصف وحثت السلطات العراقية على تجنب ما وصفته بـ "تأثير ودعاية" حزب العمال الكردستاني التركي المحظور.