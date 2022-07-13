أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) أنها قد تطلق "أرتيميس 1"، أول مهمة ضمن البرنامج الأمريكي للعودة إلى القمر، في 29 أوت المقبل.

وأوضحت "ناسا" وجود موعدين بديلين هما في الثاني من سبتمبر والخامس منه، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس".

وتزامن الإعلان عن هذه المواعيد مع الذكرى السنوية الثالثة والخمسين لهبوط مهمة "أبولو 11" على سطح القمر في 20 جويلية 1969، وفق "فرانس برس".

وبعد أكثر من نصف قرن، يُتوقع أن يفتح برنامج "أرتيميس" الباب أمام عودة الأمريكيين إلى القمر، ضمن طاقم يضم أول امرأة وأول شخص من ذوي البشرة الملونة يصعدان إلى القمر.

غير أن "أرتيميس 1" لن تضم أي رواد فضاء، إذ إن هذه المهمة ترمي إلى اختبار صاروخ "ناسا" العملاق الجديد، "إس إل إس" الذي سيجري أولى رحلاته، وعلى سقفه كبسولة "أوريون" التي سيجلس فيها طاقم بشري اعتبارا من المهمة اللاحقة "أرتيميس 2".

وسيحصل الانطلاق من قاعدة كاب كانافيرال بولاية فلوريدا الأمريكية.

وستتجه الكبسولة فور إطلاقها بدفع من الصاروخ، نحو القمر حيث ستتمركز في المدار قبل العودة إلى الأرض.

وقد تستمر المهمة، تبعا للتاريخ النهائي للإطلاق من بين المواعيد الثلاثة المعلنة، ما بين 39 إلى 42 يوما.