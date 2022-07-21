تم تمديد آجال الاكتتاب للكشف التلخيصي السنوي، بالنسبة للمكلفين بالضريبة، الخاضعين لنظام الربح الحقيقي والتابعين لمراكز الضرائب المزودون بالنظام المعلوماتي "جبايتيك"، إلى غاية الـ 30 سبتمبر 2022، حسبما أفاد به بيان للمديرية العامة للضرائب.

وجاء في البيان، المنشور على الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للضرائب، أن "المديرية العامة للضرائب تعلم المكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام الربح الحقيقي التابعين لمراكز الضرائب المزودون بالنظام المعلوماتي "جبايتك"، الذين واجهوا صعوبات عند اكتتاب الكشف التلخيصي السنوي، أنه تم تمديد آجال اكتتاب هذا التصريح على بوابة "جبايتك" إلى غاية الـ 30 سبتمبر من السنة الحالية".

يذكر أن الآجال النهائية للاكتتاب على بوابة التصريح والدفع عن بعد "جبايتك" كانت محددة بتاريخ الأربعاء الـ 20 جويلية 2022.

وعليه، دعت المديرية المكلفين بالضريبة المعنيين إلى "التقرب من المركز التابعيين له للاستفادة من مساعدة ومرافقة مصالح الضرائب وللحصول على رمز الدخول إذا لم يتحصلوا عليه بعد"، يضيف ذات المصدر.

وأضافت المديرية أن اكتتاب هذا الكشف يتم إلكترونيا فقط، وبالتالي "لا يمكن إيداعه بالنسخة الورقية على مستوى المصالح المذكورة".

ومنه، فالمكلفون بالضريبة التابعون لمراكز الضرائب المزودة ببوابة "جبايتيك"، والذين لم ينخرطوا بعد في هذه البوابة، مدعوون لإيداع ملفات الانخراط لدى المركز التابعيين له، تفيد المديرية، مذكرة بأن دليل للخدمات عن بعد، وكذا مذكرة إعلامية متاحة على موقعها الإلكتروني قصد تسهيل هذه العملية.