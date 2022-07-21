قالت مجلة "لوبوان" الفرنسية، إن الجزائر تعمل جاهدة في الأشهر الأخيرة من أجل إعادة تموقعها في سوق الغاز والسيطرة عليه تزامنا مع الحرب في أوكرانيا.

ووفق تقرير المجلة، فقد ضاعفت الجزائر مجهوداتها في المدة الأخيرة من أجل العودة بقوة إلى سوق الغاز، من خلال اتفاقيات الشراكة للتنقيب، ورفع تدفقات الغاز إلى إيطاليا، والاتفاقية الموقعة مع كبرى الشركات الطاقوية في العالم، وتوسعت على المحور الإفريقي لنقل الغاز.

ونقلت المجلة عن مسؤول تنفيذي كبير في قطاع الطاقة بالجزائر قوله: "الاتحاد الأوروبي المحاصَر، يدرك أن الإمدادات الإضافية من قطر أو أذربيجان أو الولايات المتحدة لن تلبي بشكل كامل الطلب الملحّ على الغاز. الأمر متروك لنا لوضع أنفسنا بقوة في هذه المعادلة، مع تحضير أنفسنا على المدى الطويل لنصبح مركز الغاز في المنطقة".

واعتبرت المجلة أن الجزائر التي أصيبت بالشلل بسبب الإطار القانوني المعطل وقدرات الاستكشاف والإنتاج المحدودة في السنوات الأخيرة، تعمل اليوم بنشاط حتى لا تضيع فرصة الأزمة الحالية، وتتعلق الصفقة الأخيرة، على سبيل المثال، بتسريع التعاون بين الجزائر وروما، الذي تم اختتامه يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين بالزيارة الثانية -خلال عام واحد- لرئيس المجلس الإيطالي ماريو دراغي إلى الجزائر، والتي أسفرت عن توقيع اتفاقيتين مهمتين: الأولى تتعلق بزيادة أحجام توصيل الغاز إلى إيطاليا، ابتداء من الأسبوع المقبل، إلى 4 مليارات متر مكعب.

والاتفاقية الثانية التي تم توقيعها خلال زيارة دراغي للجزائر، تتعلق بعقد تقاسم إنتاج النفط والغاز بين سوناطراك وإيني وتوتال وأوكسيدنتال بتروليوم الأمريكية، بقيمة 4 مليارات دولار، والتي تمتد على مدى خمسة وعشرين عاما. يهدف العقد إلى تطوير محيط حوض بيركين، بشكل أكثر دقة.