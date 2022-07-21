وعدت شركة الغاز الروسية المملوكة للدولة "غازبروم" بزيادة إمدادات الغاز اليومية لإيطاليا، في تهدئة للمخاوف إزاء أزمة طاقة تلوح في الأفق حتى وسط سعي روما للحصول على الغاز من مصادر أخرى.

وقالت شركة إيني الإيطالية للطاقة المملوكة جزئيا للدولة إن مجموعة الطاقة الروسية تعتزم تسليم نحو 36 مليون متر مكعب من الغاز اليوم الخميس.

وبحسب وكالة (د ب أ) ففي الأيام الماضية، سلمت غازبروم نحو 21 مليون متر مكعب من الغاز لإيطاليا، وفقا لشركة إيني التي تتخذ من ميلانو مقرا لها.

وقالت إيني إنها سوف تقدم المزيد من المعلومات في حالة وجود "تغييرات جوهرية".

وكانت إيطاليا تعتمد بشكل كبير على إمدادات الغاز من موسكو قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا في أواخر فيفري وكانت تحصل على ما يقرب من 40 بالمائة من وارداتها من روسيا.