أقدم، صباح اليوم الخميس، 25 طبيبا مختصا بالمؤسسة الإستشفائية صدوقي عبد القادر بدائرة سيدي بوبكر بسعيدة، على تحرير بيان مفاده إما رحيل مدير المؤسسة وإما الاستقالة الجماعية، وهذا لأسباب أرجعها الأطباء إلى غياب ظروف وشروط العمل من إمكانيات تسمح بالتكفل بالمريض ناهيك عن مشاكل اتصالية بينهم وبين الإدارة وأخرى تتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسة وكذا عدم تلقيهم لمنح المناوبة لأكثر من 10 أشهر حسبهم.

ومن أبرز المشاكل التي ذكرها البيان هو عدم توفير سكن وظيفي للأطباء المختصين القادمين من الولايات المجاورة (تلمسان، سيدي بلعباس، مغنية، عين تموشنت وهران) كما يعرف قطاع الصحة بسعيدة وضعية متدهورة تفصل فيها أعضاء المجلس الشعبي الولائي الأسبوع الماضي باجماع أن كل التقارير التي تصل الوصاية على المستوى المركزي مغلوطة و قطاع الصحة بسعيدة يحتاج لإعادة تنظيم حتى لا تخرج الأمور عن السيطرة بسبب الصراعات و سوء التسيير التي وقفت عليه الخبر في أكثر من مناسبة وفاجعة ولكن دون جدوى.