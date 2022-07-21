حسمت إدارة مولودية الجزائر الملعب الذي ستستقبل فيه المنافسين بداية الموسم الجديد، حسب ما أوردت الصفحة الرسمية للنادي العاصمي.

وجاء هذا القرار بعد زيارة العمل التي قام بها رئيس مجلس إدارة النادي، محمد حكيم حاج رجم، مرفوقا بمدرب الفريق فاروق هادزيبيغيتش.

وأضاف ذات المصدر أن الثنائي قام بتفقد ملعب مبروكي سالم بالرويبة الذي سيحتضن مباريات "العميد" بداية الموسم الكروي.

للتذكير، اضطر أبناء باب الوادي إلى التوجه نحو أقصى شرق العاصمة بعدما قرار غلق ملعب 5 جويلية الأولمبي تحضيرا لبطولة إفريقيا للاعبين المحليين التي ستحتضنها الجزائر مطلع السنة المقبلة.